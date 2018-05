Doden bij bomaanslagen op drie kerken in Indonesië

Video & Update Dodelijke steekpar­tij Parijs opgeëist door IS; dader doodgescho­ten

1:49 De dodelijke steekpartij in Parijs, waarbij gisteravond één persoon is overleden en vier anderen gewond raakten, is opgeëist door Islamitische Staat. De Franse Justitie heeft de zaak doorgespeeld naar de openbaar aanklager die belast is met terrorismebestrijding.