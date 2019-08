Doden en gewonden bij voetbalrellen in Honduras: spelersbus aangevallen

Burgemees­ter hoofdstad Canada na 40 jaar uit de kast: ‘Beter laat dan nooit’

9:07 Burgemeester Jim Watson van de Canadese hoofdstad Ottawa is dit weekend publiekelijk uit de kast gekomen. In een ingezonden stuk in de Ottawa Citizen schrijft hij: ,,Ik ben homo. Zo, dat is eruit. Het heeft me bijna vier decennia gekost om deze woorden uit te spreken, maar zoals ze zeggen: beter laat dan nooit."