Doden en gewonden nadat man met SUV inrijdt op mensen bij Chinees plein

Een onlinekrant meldde dat de 54-jarige chauffeur, die door de politie is opgepakt, na te zijn uitgestapt ook nog verscheidene passanten heeft neergestoken.



Andere bronnen beweren dat de vermoedelijke dader eerder is veroordeeld, onder meer wegens drugsdelicten en brandstichting. Over zijn motieven is nog niets bekendgemaakt.



China had de afgelopen jaren vaker te maken met geweldsincidenten op openbare plekken, schrijft persbureau AP. Daarbij werden bijvoorbeeld bussen of gebouwen in brand gestoken, soms door mensen die ontevreden waren over de maatschappij of in persoonlijke vetes verwikkeld waren.