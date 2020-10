Doden en tientallen gewonden na zware aardbeving in Egeïsche Zee tussen Griekenland en Turkije

,,De Griekse minister van Buitenlandse Zaken Nikos Dendias belde onze minister Mevlut Cavusoglu om hem sterkte te wensen. Beide ministers benadrukten dat zij bereid zijn elkaar te helpen in geval van nood”, aldus het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan tweette dat hij bereid is te helpen ‘met alle middelen die onze staat ter beschikking heeft’.



De twee landen liggen momenteel met elkaar overhoop over de energierechten in het oostelijke deel van het Middellandse Zeegebied. Griekenland beschuldigt Turkije ervan illegaal naar gas en olie te zoeken bij de Griekse eilanden. De regering in Ankara verwerpt de aantijgingen echter en stelt zich op het standpunt dat de wateren waar het proefboringen doet tot het Turkse deel behoren.



Het Nederlandse kabinet is bereid om Griekenland en Turkije te helpen na de ‘heel zware’ aardbeving in de Egeïsche Zee, verklaarde minister-president Mark Rutte op zijn wekelijke persconferentie. De premier sprak van een ‘verschrikkelijk bericht’. ,,Als we kunnen helpen staan we beschikbaar”, zei Rutte. ,,Wij leven zeer mee met Turkije en Griekenland”, aldus de premier.