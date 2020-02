Doden en veel schade bij aardbeving op grens Turkije-Iran

Greta Thunberg had anorexia en werd gepest: ‘Ze lachte en praatte niet meer’

12:15 De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg kampte in haar jonge jaren niet alleen met autisme, maar ook met anorexia. De eetstoornis ging over toen ze in aanraking kwam met activisten van Greenpeace. Dat schrijft haar familie in een nieuwe biografie over Greta, waarvan een voorpublicatie in de Observer staat.