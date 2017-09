Dodental aardbeving Mexico loopt op: zeker 58 mensen omgekomen

De autoriteiten in de zuidelijke deelstaat Oaxaca maakten vandaag bekend dat er daar zeker 23 mensen om het leven zijn gekomen, de meeste in de plaats Juchitán die niet ver van de Stille Oceaan ligt. Daar stortten onder meer het gemeentehuis, een hotel, een markthal en tal van huizen in. In de naburige deelstaat Chiapas die ook aan die zee ligt, zijn inmiddels zeven doden geteld en in de deelstaat Tabasco twee.

Het epicentrum van de beving lag bijna 100 kilometer uit de kust van Chiapas in de Golf van Tehuantepec. Een geluk bij een ongeluk was de grote diepte van het epicentrum, dat volgens het Amerikaanse instituut USGS bijna 70 kilometer onder de zeebodem lag. Dat maakte de beving minder verwoestend. In de 800 kilometer verder gelegen hoofdstad Mexico-Stad veroorzaakte de beving veel paniek, maar weinig schade.

In de regio van de hoofdstad verloren in 1985 duizenden mensen het leven en was er enorme schade door een zware aardbeving met een kracht van 8.0 voor de westkust met een epicentrum 20 kilometer onder de zeebodem.

Over de kracht van de huidige beving, die kort voor middernacht was, bleef vrijdag onenigheid bestaan. De meeste media en deskundigen kwamen uiteindelijk uit op een kracht van 8.2. Het is daarmee een van de zes of zeven zware aardbevingen die het land met een kracht groter dan 8.0 hebben geteisterd sinds 1899. Vier van die bevingen waren in de regio van Chiapas en Oaxaca.

