Dodental bij Ethiopische protesten na moord op zanger naar 156

Russische asielzoe­ker doodgescho­ten in Oostenrijk: ‘Slachtof­fer was criticus van Tsjetsjeen­se leider’

17:04 Een 43-jarige Russische asielzoeker is gisteravond doodgeschoten in Oostenrijk. Dat gebeurde bij een winkelcentrum in de buurt van Wenen. Een landgenoot (47) werd na een achtervolging in Linz gearresteerd, meldde de politie zondag. Elf jaar geleden werd in de Oostenrijkse hoofdstad ook al een Russische asielzoeker doorgeschoten en in augustus vorig jaar overkwam een Tsjetsjeen in Berlijn hetzelfde.