Dodental door branden in Portugal stijgt

Puigdemont krijgt meer tijd om on­af­han­ke­lijk­heid Catalonië te verduidelijken

12:05 De Catalaanse leider Carles Puigdemont moet uiterlijk donderdag duidelijk maken of hij de onafhankelijkheid nu wel of niet heeft uitgeroepen. Doet hij dat niet, dan neemt de centrale regering in Madrid het bestuur over Catalonië over.