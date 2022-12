Dodental door extreem winterweer in VS en Canada loopt verder op; bus glijdt van spekgladde snelweg

De extreme kou in de Verenigde Staten en Canada heeft al aan tientallen mensen het leven gekost. Ook blijft het ijskoude weer het vliegverkeer ontregelen. In de Canadese provincie Brits-Columbia vielen op kerstavond vier doden bij een busongeval op een snelweg.

Bij het ongeval vielen bovendien tientallen gewonden. In totaal werden 52 mensen overgebracht naar vier verschillende ziekenhuizen in de provincie, van wie er 36 werden behandeld ‘voor lichte tot zware verwondingen’. Zondagochtend lagen er nog altijd acht personen in het ziekenhuis, van wie twee in kritieke toestand.

Volgens de politie wijst alles erop dat het ongeval te wijten is aan de winterstorm die momenteel huishoudt in de provincie. Door de extreem gladde wegen zou de bus van de weg zijn geraakt. De bus was onderweg van Kelowna naar Vancouver.

De extreme kou werd in de Verenigde Staten al zeker 34 mensen fataal, zo meldt het Amerikaanse persbureau AP. De slachtoffers vielen in de staten Oklahoma, Kentucky, Missouri, Tennessee, Wisconsin, Kansas, Nebraska, Ohio, New York, Colorado en Michigan door glibberige wegen en blootstelling aan de ijzige kou. Door de hevige sneeuwval werd het extra moeilijk voor reddingswerkers om de getroffen gebieden te bereiken.

Zelfs in delen van het land waar men toch wel een beetje winter gewend is, heerst verbijstering over de extreme winterstorm die het resultaat is van een enorme botsing tussen twee luchtmassa's, de ene erg koud uit het Noordpoolgebied en de andere tropisch uit de Golf van Mexico.

,,Dit zou wel eens de ergste storm in onze lokale geschiedenis kunnen worden en de beroemde sneeuwstorm van 1977 overtreffen vanwege zijn wreedheid”, zei Mark Poloncarz, bestuurder van Erie County (in de Amerikaanse staat New York). De hoofdstad van Erie County is Buffalo en die stad krijgt de volle laag aan zware sneeuwval en hevige wind. Een bestuurder van Erie County sprak tegenover CNN van ‘een levensbedreigende situatie’.

‘Huilende winden’ joegen sneeuwwallen op tot bijna 2 meter hoog, waardoor ingangen van woningen en geparkeerde voertuigen werden geblokkeerd. In de zwaarst getroffen gebieden - waaronder naast Buffalo ook Cheektowaga, Lancaster en Williamsville - kwam twee derde van de hulpverleners zelf vast te zitten en konden ze de mensen niet bereiken, aldus Polocarz. ,,Iedereen heeft zoiets van: ‘Oh, je komt uit Buffalo, je bent dit wel gewend’”, zei de 37-jarige Tommy Bellonte tegen The New York Times. ,,Maar hier kun je niet aan wennen.”

Volgens de website poweroutage.us hadden een half miljoen huizen en bedrijven langs de oostkust zaterdagmiddag nog steeds geen stroom; in de avond was dat totaal gedaald tot 320.000. De staat Maine werd wat stroomuitval aanging het zwaarst getroffen, met 162.000 klanten zonder service. Nadat vrijdag in de hele VS al ruim 5200 vluchten werden geschrapt vanwege de barre winterstorm, kwamen daar zaterdag in de loop van de dag nog eens 3100 binnenlandse en internationale vluchten bij. Ook zondag werden ruim 1700 vluchten geannuleerd.

De Amerikaanse nationale weerdienst waarschuwde dat reizen op sommige plekken in de door kou en sneeuwstormen getroffen delen van de VS ‘extreem gevaarlijk’ en ‘soms onmogelijk’ zal zijn.

Canada

Ook de Canadezen, die wel gewend zijn aan extreme weersystemen vanaf de Noordpool, zijn onder de indruk van het huidige weersfenomeen. Elke provincie en elk territorium in Canada heeft een noodweerwaarschuwing afgegeven. Honderdduizenden mensen zaten zonder stroom in Ontario en Quebec, terwijl veel vluchten werden geannuleerd op luchthavens in Vancouver, Toronto en Montreal. VIA Rail, de Canadese spoorvervoersdienst, zei dat alle treinreizen van Toronto naar Ottawa en Montreal zijn opgeschort na een treinontsporing, terwijl extreme weersomstandigheden tot vele andere annuleringen leidden.

In Ontario botsten honderd auto's op elkaar op Highway 401. Niemand raakte ernstig gewond, aldus de politie. Twee mensen belandden wel in het ziekenhuis

In heel Canada waren er 425 weerwaarschuwingen, een bijna ongekend aantal, aldus David Phillips, klimatoloog bij Environment Canada, het nationale meteorologische agentschap. ,,De impact was overal voelbaar vanwege de drukste reistijd van het jaar.” Veel Canadezen lukte het niet op tijd bij hun familie te komen voor de kerstviering. Gevoelstemperatuurmetingen daalden zelfs tot -50 graden Celsius, aldus Phillips. ,,In zo’n kou bevriest vlees in minuten.”

Aan de Canadese westkust werd de bus- en veerdienst in Vancouver stopgezet. Twee grote bruggen in British Columbia werden afgesloten omdat ijzel en ijs ze onveilig maakten. Er was sprake van de dreiging van ‘ijsbommen’: ijsmassa’s die zich ophopen en op de kabels van de brug en op auto’s kunnen vallen.

,,Het is nog niet voorbij”, waarschuwt Philippe Archambault, een woordvoerder van Hydro-Québec, het openbare nutsbedrijf dat de elektriciteit in de hele provincie beheert. ,,We hebben nog steeds zeer harde wind en heel veel sneeuw.”

