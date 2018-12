Dodental Indonesië na tsunami loopt op tot 281, nog 57 mensen vermist

Update + videoZeker 281 mensen zijn om het leven gekomen bij de tsunami die Indonesië zaterdagnacht heeft getroffen. Naar 57 vermisten wordt nog gezocht. Ook raakten zo’n 1000 mensen gewond. Het is niet bekend of Nederlanders zijn getroffen. ,,We staan hierover in nauw contact met de ambassade in Jakarta’’, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bijna veertien jaar na de verwoestende tsunami van 2004 is Indonesië opnieuw rond kerst getroffen door een enorme vloedgolf. De tsunami, die in hoogte varieerde van 1 tot 3 meter, kwam zaterdag iets na negen uur ‘s avonds met donderend geraas aan land. Oorzaak is waarschijnlijk de midden in de zeestraat van Soendra gelegen vulkaan Anak Krakatau, die zaterdag 24 minuten voor de tsunami uitbarstte. Bovendien was het hoogtij.



Bijna 11.700 inwoners zijn ontheemd geraakt, meldt het rampenbestrijdingscentrum. Een van de zwaarst getroffen regio’s is Pandeglang op Java. Daar kwamen meer dan 200 mensen om het leven en raakten 755 anderen gewond. In de regio Zuid Lampung op Sumatra eiste de tsunami 60 levens.

De reddingsoperatie is in de nacht van zondag op maandag voortgezet. Hulpverleners hebben moeite om sommige getroffen gebieden te bereiken, omdat wegen geblokkeerd worden door weggespoelde auto’s, omgevallen bomen en puin van verwoeste huizen.

Woordvoerder Sutopo Nugroho laat weten dat veel gebouwen schade hebben opgelopen. Zeker 430 huizen en negen hotels zijn zwaar beschadigd. Hij vermoedt dat het aantal slachtoffers nog verder zal oplopen, aangezien de schade nog niet in alle getroffen gebieden bekend is. Mensen die de rampplek hebben verlaten wordt geadviseerd om voorlopig niet terug te keren.



Het is niet bekend of er Nederlandse slachtoffers of gewonden zijn. Reisorganisatie Thomas Cook heeft in het getroffen gebied momenteel geen vakantiegangers zitten. Ook bij TUI zegt men niets over Nederlandse getroffenen te hebben vernomen.

Condoleances

De Nederlandse ambassadeur in Indonesië Rob Swartbol meldt dat de vloedgolf veel schade heeft veroorzaakt. Hij roept toeristen in het getroffen gebied op om de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen. In geval van nood moeten ze contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken.



Premier Mark Rutte heeft inmiddels de Indonesische president Joko Widodo zijn condoleances overgebracht. ,,Weer is Indonesië getroffen door een verschrikkelijke natuurramp. Gedachten zijn bij de slachtoffers van de tsunami in de Straat van Soenda, bij Java en Sumatra’', liet Rutte via Twitter weten.



Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben eveneens hun medeleven betuigd. ,,Wij leven mee met alle getroffen families en zijn in gedachten bij hen en bij de hulpverleners die levens trachten te redden’', laat het koninklijk paar weten.

Volledig scherm De ravage in Carita in de regio Pandeglang © AFP

Volledig scherm Inwoners verlaten hun beschadigde huizen in Carita. © AFP De tsunami is mogelijk veroorzaakt door een combinatie van hoge vloed vanwege de volle maan, de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau en de daarmee samenhangende onderzeese aardverschuiving. De vulkaan ligt middenin de zeestraat, die de Javazee verbindt met de Indische Oceaan, en is al een tijd actief.





Het Indonesische bureau voor meteorologie, klimatologie en geofysica (BMKG) onderzoekt de oorzaak van de tsunami. Volgens het bureau had om 21.03 uur (lokale tijd) de vulkaanuitbarsting plaats en kwam 24 minuten later de tsunami aan land.



Volledig scherm Reddingswerkers brengen een geborgen lichamen over naar het mortuarium. © AFP

Bandleden compleet verrast

Op beelden is te zien hoe mensen hard wegrennen als een massa water op hen afkomt. Bij een concert van de band Seventeen in het Tanjung Lesung Beach Resort werden bandleden en publiek compleet verrast door de vloedgolf. De bassist en de manager kwamen om het leven, zo meldt de zanger Ifan. De drummer en de gitarist zijn nog niet terecht. Ook veel toeschouwers worden nog vermist.

Een crewlid van de band belandde weliswaar in het kolkende water, maar wist zich ternauwernood in veiligheid te brengen. ,,Ik had bijna geen adem meer, maar uiteindelijk kon ik me uiteindelijk vastgrijpen aan een deel van het podium", zegt hij in Indonesische media.

Een getuige liet aan de BBC weten dat hij juist de vulkaan aan het fotograferen was, toen hij een enorme golf op zich af zag komen. ‘Er waren twee golven. De eerste was nog niet erg groot, maar de tweede wel. Ik rende naar het hotel waar mijn vrouw en zoon lagen te slapen. Ik heb ze wakker gemaakt en toen zagen we de golven voorbij komen. Daarna zijn we naar een hoger gelegen bos gevlucht’, aldus de Noor Oystein Lund Andersen tegen de BBC. ,,Daar zitten we nu nog steeds.’’

Rampenjaar

In augustus dit jaar werd het eiland Lombok al getroffen door een aardbeving. Vervolgens werd in september Sulawesi getroffen door een tsunami en een beving gevolgd door 170 naschokken. Het dodental werd uiteindelijk vastgesteld op 2000, maar gevreesd wordt dat het feitelijk om 5000 slachtoffers gaat. Op Tweede Kerstdag is het veertien jaar geleden dat landen rondom de Indische Oceaan werden getroffen door een allesverwoestende tsunami die het leven kostte aan 230.000 mensen. In Indonesië kwamen destijds 120.000 mensen om het leven.

Volledig scherm De vulkaan Anak Krakatau in juli van dit jaar. © AFP