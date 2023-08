Dodental Maui opgelopen tot 80, sirenes gingen niet af toen brand begon

Troepen West-Afri­kaans blok paraat voor interven­tie Niger, steun VS en Frankrijk

Het West-Afrikaanse economisce blok Ecowas heeft aangekondigd troepen in paraatheid te brengen om eventueel in te grijpen tegen de coupplegers in Niger. Ecowas zegt wel dat de voorkeur nog altijd ligt bij een dialoog met de Nigerese junta en een geweldloze oplossing na de staatsgreep van twee weken geleden, maar met de ‘stand-by troepenmacht’ is een interventie niet uitgesloten. ,,Geen enkele optie is van tafel gehaald”, zei Bola Tinubu, de president van Nigeria en de voorzitter van het economische samenwerkingsverband.