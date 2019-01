Doembeeld Trump komt niet overeen met de feiten

Als president Trump in een toespraak tot het Amerikaanse volk voor een grensmuur pleit schetst hij een doembeeld dat niet strookt met de feiten. Een einde aan de shutdown komt niet dichterbij.

Trump verschijnt live op tv in de hoop de Amerikaanse bevolking ervan te overtuigen dat het de moeite waard is de overheid gesloten te houden om druk uit te oefenen op de Democraten. Zij weigeren in het Congres is te stemmen met zijn plan 5,7 miljard dollar uit te geven aan een barrière op de grens met Mexico.

Trump deed in zijn speech weinig moeite om tot een compromis te komen. Hij sprak van humanitaire zorgen om bijvoorbeeld migrantenkinderen, maar zette illegale immigranten verder vooral neer als gewelddadige criminelen en drugsdealers.

Zo haalde hij aan dat elke week 300 Amerikanen overlijden aan een overdosis heroïne, een drug die veelal uit Mexico komt. Hij somde een reeks gruwelijke voorbeelden op van immigranten zonder papieren die moorden pleegden in de VS. Trump: ,,Nog duizenden levens meer zullen verloren gaan als we nu geen actie ondernemen.”

De dreiging die Trump schetst is zwaar overdreven, vinden experts. Hoewel het aantal illegale grensoverstekers in het afgelopen jaar iets toenam, tonen de cijfers een dalende trend. De piek lag bijna twintig jaar geleden, in het jaar 2000.

Vorig jaar had 1,7 procent van de aangehouden migranten die clandestien de grens over staken een strafblad, en daaronder vallen ook mensen die gepakt zijn voor het illegaal oversteken van de grens.

De drugscrisis in de VS bestrijden met een muur is weinig praktisch. Drugsbestrijdingsdienst DEA meldt dat smokkelaars van heroïne vooral betrapt worden bij reguliere grensovergangen.

De regering Trump verwees deze week naar de mogelijkheid dat terroristen vanuit het zuiden het land in zouden kunnen glippen – vorig jaar werd 3755 mensen de toegang tot de VS ontzegd vanwege verdenkingen van banden met terreur. Maar uit overheidscijfers blijkt dat ze bovenal worden tegengehouden op vliegvelden. Aan de duizenden kilometers lange zuidgrens ging het in de eerste helft van 2018 om zes mensen.

‘Humanitaire crisis’

Naast een ‘veiligheidscrisis’ spreekt Trump van een ‘humanitaire crisis’. Twee kinderen uit Guatemala overleden bijvoorbeeld in detentie. Meer en meer grensoverstekers zijn ouders met kinderen, en grensbewakers zijn niet voorbereid op hun komst. De families maken deel uit van groepen reizigers uit Centraal-Amerika die zichzelf vaak aangeven om asiel aan te vragen zodra ze Amerikaans grondgebied hebben bereikt. De regering Trump heeft het moeilijker gemaakt om bij grensovergangen een asiel te doen, wat zulke mensen stimuleert om het illegaal te proberen.

,,We hebben geen plaats om ze vast te houden en er is geen manier om ze snel terug te sturen naar hun thuisland,” zei Trump. ,,Alle Amerikanen worden geraakt door ongecontroleerde illegale migratie. Het zet druk op publieke middelen en drijft banen en lonen omlaag.”

Trump overweegt om de noodtoestand uit te roepen aan de grens, zodat hij buiten het Congres om geld kan vrijmaken voor de bouw van een muur of hek. Dat deed hij vannacht niet. Hij gebruikte de allure van een toespraak vanuit de Oval Office vooral als pr-instrument.

Al vooraf was de toespraak omstreden. Democraten, journalisten en critici van de president vonden dat tv-kanalen niet zomaar zendtijd moeten inruimen om Trump een campagnestokpaardje te laten promoten, helemaal omdat hij het doorgaans niet zo nauw neemt met de feiten.

Pelosi en Schumer

De leiders van de Democraten, Nancy Pelosi en Chuck Schumer, kregen daarom de kans om te reageren. ,,De president kiest voor angst,” zei Pelosi. Schumer: ,,Het symbool van Amerika moet het Vrijheidsbeeld zijn, niet een negen meter hoge muur.”