‘Doemscenario’ ontvouwt zich in Afghanistan: Taliban gaan hoofdstad Kaboel binnen

De jihadisten zeggen in een verklaring dat ze alle strijders hebben opgedragen geen geweld te gebruiken en alle mensen die Kaboel willen verlaten moeten laten gaan. ,,We willen dat er geen enkele onschuldige burger gewond raakt of wordt gedood, maar we hebben geen wapenstilstand afgekondigd”, zegt een lid van de Taliban. Vrouwen zijn opgeroepen naar veilige plekken te gaan.



De Taliban claimen dat ze al meerdere belangrijke gebouwen in handen hebben. Ze zouden onder meer het ministerie van Defensie en andere overheidsgebouwen al hebben ingenomen. Ook zouden er geweerschoten zijn gehoord in de buurt van het presidentiële paleis.



Volgens een BBC-journalist zou er niet worden gevochten in de stad en krijgen de Taliban vrije doorgang. De Taliban zelf zeggen dat hun strijders opdracht hebben gekregen om de hoofdstad nog niet binnen te trekken. ‘Het islamitische emiraat geeft al zijn troepen opdracht te stoppen bij de poorten van Kaboel’, schreef een woordvoerder van de moslimextremisten op Twitter. Het is onduidelijk of alle strijders van de Taliban gehoor geven aan dat verzoek.