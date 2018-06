Dokter die baby onthoofdde mag weer aan het werk

Het incident gebeurde in maart 2014 in het Ninewells-ziekenhuis van Dundee. Gynaecologe Vaishnavy Vilvanathan Laxman hielp een 30-jarige vrouw te bevallen, die op dat moment 25 weken zwanger was van haar eerste kindje. Complicaties stapelden zich op: er was sprake van een stuitligging en het baby'tje had een verzakte navelstreng en een zeer lage hartslag. Hoewel de vrouw slechts vier centimeter ontsluiting had, besloot Vilvanathan Laxman het kindje via een natuurlijke bevalling te halen. Maar dat ging gruwelijk mis. De doktoren hadden de grootste moeite het hoofdje naar buiten te krijgen. Door het vele trekken werd het kindje onthoofd. Via een keizersnede werd het hoofdje alsnog uit de moeder gehaald. Het werd vervolgens aan het lijkje genaaid, zodat de moeder haar kindje toch nog kon vasthouden.

Niet te voorzien

De keuze voor een vaginale bevalling was onjuist, oordeelde deze week het onafhankelijke tribunaal dat klachten over artsen behandelt. De gynaecoloog had in dit geval onmiskenbaar voor een spoedkeizersnede moeten gaan. Haar handelswijze was dan ook nalatig, maar volgens de deskundigen was er geen sprake van serieus wangedrag.



Het ging volgens het tribunaal om een noodgeval, waarbij Vilvanathan Laxman in alle oprechtheid geloofde dat ze het juiste deed. De vrouw had de onthoofding niet kunnen zien aankomen. Het kindje was volgens het tribunaal overigens al overleden voordat het hoofdje loskwam.



Zelfs goede doktoren maken fouten, oordeelden de deskundigen. ,,Het is een enkel incident in een verder smetteloze carrière'', aldus het tribunaal. De vrouw, die in 1999 haar diploma's haalde in India, vormt volgens de deskundigen geen risico voor patiënten. Ze krijgt geen officiële waarschuwing en mag weer aan het werk.