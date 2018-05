Dokter Skripals dacht niet dat vader en dochter vergiftiging zouden overleven

Toen vader en dochter begin maart het ziekenhuis werden binnengebracht, werd aanvankelijk gedacht aan een overdosis drugs. Het tweetal werd bewusteloos gevonden op een bankje in Salisbury. Pas toen een agent met dezelfde symptomen werd opgenomen, werd duidelijk dat er meer aan de hand was. Een zaalzuster stelt dat het personeel daarna begon te vrezen dat ze zelf ook besmet zouden kunnen raken.



Nadat de politie de identiteit van Sergej Skripal had achterhaald, kwamen agenten het ziekenhuis binnen om hem te beschermen. Toen duidelijk werd waar de artsen mee te maken hadden, was er weinig hoop. Vader en dochter bleken vergiftigd met het zenuwgas Novitsjok. ,,We zouden al onze therapieën proberen, we zouden zorgen voor de beste klinische zorg, maar alles wees erop dat ze niet zouden overleven", zegt dokter Stephen Jukes.



Beide Skripals werden onder zware verdoving gehouden, om alle aangesloten apparatuur te kunnen tolereren en om schade aan hun hersenen te voorkomen. Zowel vader als dochter werden beademd via een gat in de luchtpijp. Na weken van behandeling en met hulp van experts van een nabijgelegen onderzoekscentrum zijn de Skripals onlangs uit het ziekenhuis ontslagen. Op een geheim adres werken ze verder aan hun herstel.