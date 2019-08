Dokter vindt kunstgebit in keel patiënt

'Drugsat­leet Roelf B. plande verkoop op Sziget zeer zorgvuldig'

2:16 Roelf B., de 21-jarige topsprinter die op het Hongaarse Sziget-muziekfestival is gepakt met een grote hoeveelheid drugs, is allesbehalve amateuristisch te werk gegaan. Samen met zijn eveneens gearresteerde schoolvriend Gert-Jan N. (22) plande hij de handel in verdovende middelen vooraf tot in detail.