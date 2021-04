Dolblije familie veroorzaakt aardbeving tijdens gender reveal party: ‘Heb hier geen woorden voor’

new hampshireIn de Amerikaanse stad Kingston (New Hampshire) dreigde een gender reveal party, waarbij het geslacht van een baby wordt onthuld, gruwelijk mis te lopen. Een explosief dat in het bijzijn van een dolblije familie tot ontploffing werd gebracht, veroorzaakte in de directe omgeving een lichte aardbeving. Diverse huizen raakten beschadigd. De man die het explosief had gekocht, heeft zichzelf inmiddels aangegeven bij de politie.

De politie in Kingston, een stad (circa 6000 inwoners) niet ver van de grens met Massachusetts, ontving dinsdagavond talloze meldingen van bezorgde inwoners over een luide explosie. In een nabijgelegen steengroeve troffen toegesnelde agenten een groepje mensen aan dat in feeststemming was. Ze gaven meteen toe dat zij achter de ontploffing zaten.

‘Dit was extreem’

De bron van de explosie bleek een 80 pond Tannerite, een springstof die vrij verkrijgbaar is in de staat New Hampshire, die ontploft als er op geschoten wordt. De familie dacht dat de steengroeve naast hun huis de veiligste plek zou zijn om het explosief af te steken, zodat ze met de kleur die tevoorschijn kwam het geslacht van hun baby konden onthullen. Maar verschillende buurtbewoners schrokken zich wild en zeiden dat de ontploffing hun huizen letterlijk op hun grondvesten liet schudden.

,,We hebben deze verschrikkelijke explosie gehoord,” vertelde Sara Taglieri, die in een huis aan de steengroeve woont, tegen televisiestation NBC 10 Boston. ,,Het sloeg foto’s van onze muren. Ik ben helemaal in voor gekkigheid en zo, maar dit was extreem. Het was belachelijk. Ik heb er geen andere woorden voor. Dit werd niet alleen in de buurt gehoord, maar in heel veel steden.”

Tekst gaat verder onder deze video

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Scheuren in fundering

Volgens haar echtgenoot veroorzaakte de ontploffing flinke scheuren in de fundering van hun huis. De explosieve feestpartij verstoorde eveneens de training van Tina Bouraphael, een andere omwonende. ,,Het was een enorme knal, erg luid, die mijn hele veranda heen en weer deed schudden. Het was echt heel sterk”, verzucht ze in gesprek met CBS Boston. Ook bij haar is de fundering van de woning beschadigd. ,,Het woord ‘belachelijk’ kwam in mij op, het was gewoon ongelooflijk.”

Bij de explosieve gender reveal party is niemand gewond geraakt. De man die de explosieven heeft gekocht en tot ontploffing heeft gebracht, heeft zichzelf bij de politie aangegeven. Tegen hem loopt een onderzoek. Mogelijk wordt hij vervolgd voor het in gevaar brengen van zijn omgeving.

Niet zonder gevaar

De afgelopen jaren zijn gender reveal party’s flink in opmars. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Europa wordt het fenomeen steeds populairder. Mensen bedenken van alles om het geslacht van hun baby aan te kondigen: van ballonnen gevuld met verf tot gekleurde cupcakes. Anderen gaan nog een stapje verder: kanonnen of vliegtuigjes met blauwe of roze rook.

Het is overigens niet de eerste keer dat een gender reveal party volledig uit de hand loopt. Eerder deze maand kwam een man uit Michigan om het leven toen een toestel met explosieve stof ontplofte. Twee jaar geleden stierf een aanstaande grootmoeder in Iowa nadat granaatscherven van een zelfgemaakt explosief haar borst doorboorden.

Gender reveal party’s veroorzaakten ook al meerdere bosbranden. Zo verdween vorig jaar meer dan 22.000 hectare bos in El Dorado Ranch Park in Californië toen tijdens zo’n party een rookmachine werd gebruikt. Een brandweerman kwam om het leven tijdens de interventie. In april 2017 wilde een man in de staat Arizona het geslacht van zijn baby laten zien door middel van een explosieve stof: 45.000 hectare bos ging toen in vlammen op, een oppervlakte van ongeveer 65.000 voetbalvelden.

Volledig scherm Foto ter illustratie © US Forest Service