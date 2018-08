Dolfijnenkenner: bijzondere situatie in Franse baai

Dolfijn Zafar, die momenteel in de baai van Brest rondzwemt, verkeert in een bijzondere situatie, vertelt Jurriën Wouters, curator bij het Dolfinarium in Harderwijk. Fransen noemen het dier seksueel gefrustreerd, maar dat is hij misschien wel helemaal niet, aldus de kenner.

Zafar dook enkele maanden geleden op in de baai van Brest en was daar meteen een trekpleister. De dolfijn vermaakte toeristen en kinderen konden hun plezier niet op, maar dat veranderde afgelopen maandag. De dolfijn 'reed' tegen badgasten op, waarop de burgemeester het zwemmen in de baai verbood.



Volgens Wouters blijft het een aparte situatie: ,,Het gebeurt sowieso niet vaak dat een dolfijn zo lang bij mensen blijft. We zien dus ook niet vaak dat het gedrag zo plotseling verandert.'' De dolfijn is een maand geleden in de baai aangekomen. ,,Toen was het nog allemaal lachen, gieren en brullen,'' vertelt Wouters. ,,Nu is dat helemaal omgeslagen.''

Hoe zijn gedrag zo kan omslaan, valt echter niet te zeggen, vertelt Wouters. ,,Dolfijnen zijn slimme dieren en zoeken graag nieuwe uitdagingen op, meestal in de vorm van spelen.'' Zafar heeft ook een paar weken gespeeld met toeristen en kinderen van de plaatselijke zeilschool. ,,Wat voor hem eerst een hele leuke bezigheid was, is nu omgeslagen in iets heel anders, zoals irritatie,'' vertelt Wouters. ,,Of het kan juist enorme vreugde zijn.

Speculatie

Volgens Wouters, die al twintig jaar actief is bij het Dolfinarium, is het pure speculatie om te zeggen dat Zafar seksueel gefrustreerd is. ,,We weten eigenlijk niks over de dolfijn. Wat is zijn sociale situatie? Waarom is de dolfijn alleen? Misschien is hij verstoten of verdwaald geraakt? Wat is zijn territorium en hoe oud is het dier eigenlijk?''

Wat voor gedrag het wel is, kan Wouters dan ook niet met zekerheid zeggen. ,,Het blijft vooralsnog alleen maar gokken,'' vertelt Wouters. ,,Hij zou ook dominant kunnen zijn en zijn territorium willen afbakenen, want dat is niet ongebruikelijk. Of misschien is hij gewoon heel speels.''

Gevaarlijk