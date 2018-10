Dolverliefde homopinguïns broeden samen ei uit: 'Geweldige ouders'

Nepei

De verzorgers besloten de geliefden daarop een nepei te geven, om te testen hoe goed ze ervoor zouden zorgen. En dat ging uitstekend. ,,Ze wisten meteen wat het was en begonnen het uit te broeden, we zijn ontzettend blij'', aldus Hannan. Daarom kreeg het stelletje onlangs een echt ei, afkomstig van een ander koppeltje dat er twee had. Dat is volgens Hannan geen probleem, aangezien ezelspinguïns meestal niet meer dan één kuiken tegelijk kunnen grootbrengen. ,,Ze misten het niet eens'', zegt ze. Lees door onder de video.

Monogaam

Het is voor de gezondheid van het kuiken geen enkel probleem dat de aanstaande ouders allebei een mannetje zijn. De dieren verdelen de taken van het voeden en broeden namelijk altijd evenredig over elkaar. ,,We zouden wel ingrijpen als blijkt dat ze geen goede ouders zijn als individu, maar het ziet er nu naar uit dat ze het geweldig gaan doen.''



Hannan gelooft dat de geliefden bij elkaar blijven. ,,Ezelspinguïns zijn monogaam'', zegt ze. ,,Dus als ze succesvol broeden en een kuiken grootbrengen, komen ze waarschijnlijk volgend jaar weer samen omdat ze weten dat het werkt.''



Sphen en Magic zijn overigens lang niet de enige homopinguïns. In Duitsland zijn er Stan en Oli en in Ierland Penelope en Missy. Eerder waren er ook Pedro en Buddy in Toronto en Roy en Silo in New York, maar die zijn niet meer samen.