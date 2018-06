Donald Trump: Er is veel vooruitgang geboekt

Donald Trump en Kim Jong-un zijn nieuwe vrienden. Dat werd wel duidelijk gemaakt door de Amerikaanse president die zelf duidelijk plezier had in de historische handdruk met de leider van Noord-Korea. ,,Het was fantastisch. Beter dan iedereen had verwacht. Van de bovenste plank, erg goed”, zei Donald Trump tijdens een passage langs journalisten in het Capella Hotel in Singapore.



Beide delegaties maken zich alweer op de onderhandelingszaal te verlaten en terug te keren naar de ruimte waar een gemeenschappelijke verklaring gaat worden ondertekend. Amerikaanse media lieten beelden zien van een tafel waarop twee mappen lagen met daarin kennelijk de verklaring.