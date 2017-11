Donald Trump jr. had tijdens kiescampagne contact met WikiLeaks

Na berichtgeving in diverse Amerikaanse media maakte Trump jr. maandagavond zelf de berichten openbaar die wijzen op de communicatie tussen hem en het Twitter-account van WikiLeaks. Daaruit blijkt dat hij meermaals vragen van WikiLeaks kreeg. Telkens staan er ook de antwoorden van Trump jr. bij.



Het platform stuurde hem in eerste instantie een vraag over een politiek actiecomité. Trump jr. antwoordde dat hij die niet kende, maar dat hij zich zou informeren. In het volgende bericht vroeg WikiLeaks hem een bericht over Clinton te becommentariëren. Trump jr. antwoordde dat hij dat al gedaan had. Hij voegde eraan toe: 'Het is verbazingwekkend waar ze mee wegkomt.'



In het derde bericht vroeg hij WikiLeaks wat er achter een onthulling schuilgaat waarover hij gelezen had. Het platform vroeg hem vervolgens een link te verspreiden - wat Trump jr. twee dagen later ook deed.