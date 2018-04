Dood Belgische jongen Nick (15) groot raadsel: werd roofmoord in scene gezet?

Langzaam wordt meer duidelijk over de dood van Nick Ulser (15) uit het Belgische Grimbergen. Zondag werd hij dood op straat gevonden. In eerste instantie leek zijn overlijden het gevolg van een roofoverval, maar de autopsie wijst nu op een fatale aanrijding. Grote vraag: waarom lagen zijn spullen een heel eind verderop?

Nu uit de autopsie blijkt dat Nick zo goed als zeker werd aangereden, vermoedt zijn vader Kenny dat de dader het lichaam verplaatst heeft om het ongeval op een uit de hand gelopen roofoverval of -moord te laten lijken. Om dat scenario nog wat geloofwaardiger te maken zou hij ook zijn iPhone hebben gepakt en in een naburig park hebben neergelegd. Die werd later door een groepje jongens gevonden. De sleutels en portemonnee van Nick zijn nog zoek.

,,Ik hoop dat de persoon of de personen die iets te maken hebben met de dood van Nick zich uit eigen beweging aangeven", vertelde vader Kenny Ulser gistermiddag, zijn 10-jarige dochter Zoë aan de arm. Hij heeft dan net samen met zijn vrouw op het politiecommissariaat te horen gekregen wat de resultaten van de lijkschouwing op hun 15-jarige zoon zijn.

,,Via de arts van de spoedeisende hulp wisten we al dat hij een soort slag in de nek gekregen had, dat hij een gebroken elleboog had en dat hij bloedde uit zijn mond. Maar Nick had ook breuken in beide onderbenen en talloze inwendige kneuzingen." Al die verwondingen zouden erop wijzen dat de jongen aangereden werd door een voertuig.

,,Dat is volgens de politie 90 procent zeker", vertelt Kenny. ,,Vermoedelijk is Nick na de aanrijding verplaatst door de doodrijder of een passagier van die auto. Waarschijnlijk zijn toen ook zijn iPhone, sleutels en portefeuille weggenomen om het op een mislukte roofoverval te doen lijken. Hoe verklaar je anders dat zijn portefeuille nog zoek is en de andere spullen in het park lagen?"

Auto verstopt

De Belgische autoriteiten gaan ook na of er in de wijde omgeving camera's hangen die extra informatie kunnen opleveren. ,,Iedereen die denkt iets gezien of gehoord te hebben: stap naar de politie", smeekt Kenny. ,,Nu blijkt dat er waarschijnlijk een aanrijding is geweest, moet er een beschadigde auto rondrijden, verstopt zijn of al binnengebracht zijn in een garage. Als mijn zoon aangereden is in het kleine straatje bij het appartementencomplex met de garageboxen, is de chauffeur misschien zelfs een buurtbewoner. Want als alle parkeerplaatsen in onze straat en de omliggende straten volstaan, zetten veel mensen hun wagen daar. Ik doe dat ook vaak na een avondshift. Het idee dat iemand die bij ons om de hoek woont mogelijk het leven van onze zoon beëindigd heeft: hoe kan je zoiets begrijpen?"

Berouw

Ook voor Zoë, die de twee omgevallen bloempotjes die ter nagedachtenis van Nick werden neergezet opnieuw overeind helpt, hoopt hij dat er snel antwoorden komen. ,,Zij snapt dat ze haar grote broer kwijt is en probeert het op haar manier te verwerken. Hoe? Ze maakt veel tekeningen voor Nick en ze heeft hem ook al een brief geschreven. Ze kan net als ons niet vatten dat Nick, een jongen die overal graag gezien was, op deze manier gestorven is."