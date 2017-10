Dood door overwerk: Japanse sterft na 159 uur extra arbeid

Republikeins congreslid onder vuur na sms van minnares over abortus

3:12 Het Amerikaanse Republikeinse congreslid Tim Murphy (64) is wederom in opspraak geraakt omtrent de relatie die hij had met de 32 jaar jongere psychologe Shannon Edwards. Murphy zou begin dit jaar op een abortus hebben aangedrongen toen bleek dat ze ongewenst zwanger was. Dat terwijl van hem bekend is dat hij streng tegen het vervroegd afbreken van een zwangerschap is.