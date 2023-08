Dood Jevgeni Prigozjin kwam niet als verrassing: ‘Niemand in Rusland durft het rechtstreeks te zeggen’

Volledig scherm © ostorozhno novosti / Telegram Opvallend: de Russische media negeerden donderdag de dood van Prigozjin volkomen. Dat kan te maken hebben met het feit dat de overlijdensakte nog altijd formeel niet is getekend. Maar daarnaast speelt mee dat Prigozjin na de gesmoorde muiterij van Wagner, eind juni, een paria werd.



De staatsmedia begonnen sindsdien - op instructie van het Kremlin - Prigozjin af te schilderen als de crimineel die hij in wezen was. Daarna negeerden ze hem. Het lijkt erop dat die lijn nu gewoon wordt voortgezet.



Bovendien, mocht de Wagnerbaas inderdaad door een aanslag om het leven zijn gekomen en het Kremlin daar daadwerkelijk achter zitten, dan hebben de autoriteiten alle reden om de moord zoveel mogelijk uit de media te houden. Want Prigozjin geniet onder de Russen toch een zekere populariteit en moet vooral geen martelaar worden.



Bellingcat-onderzoeker Christo Grozev had de dood van Prigozjin verwacht, zei hij donderdag tegen het Russischtalige YouTube-kanaal Breakfast Show. ,,Poetin noemde Prigozjin een verrader toen hij de muiterij begon. En al in de Sovjettijd kon het niet anders dan dat verraders geliquideerd moesten worden.’’

Al decennialang verantwoordelijk voor aanslagen op concurrenten én verraders

Grozev vermoedt betrokkenheid van de militaire inlichtingendienst GROe bij de aanslag. ,,Prigozjin vertrok weer naar Afrika waar Wagner veel geld verdient met de delving van goud en diamanten. Hij werd daarmee een concurrent van de GROe, die dezelfde belangen heeft.’’

De Bellingcat-onderzoeker wijst er in dat verband op dat president Vladimir Poetin onlangs bij de Afrikatop in Sint-Petersburg GROe-generaal Andrej Averjanov voorstelde als de man die verantwoordelijk wordt voor veiligheidskwesties in Afrika. ,,Hij is al decennialang verantwoordelijk voor aanslagen op concurrenten én verraders. Dat maakt voor mij het plaatje compleet’’, aldus Grozev.

Volledig scherm Mensen dragen een lijkzak weg van het wrak van een neergestort privéjet, nabij het dorp Kuzhenkino in Rusland. © AP

Onvermijdelijk

Het moet aantonen dat niemand zich ongestraft tegen het systeem kan verzetten politicoloog Andrej Nikoelin Ook voor de onafhankelijke politicoloog Andrej Nikoelin kwam de aanslag op Prigozjin geenszins als een verrassing. ,,Dit was de finale, onvermijdelijk na het mislukken van de opstand van Prigozjin’’, zegt hij.



,,Het moet aantonen dat niemand zich ongestraft tegen het systeem kan verzetten. Daarom is gekozen voor een opzettelijk demonstratieve dood van Prigozjin’’, verklaart Nikoelin, die denkt dat de aanslag niet toevallig op de dag af twee maanden na de muiterij plaatsvond.



Nikoelin verwacht dat de autoriteiten uiteindelijk Oekraïne en het Westen de schuld geven van de dood van Prigozjin. ,,Om de apolitieke bevolking tevreden te stellen en haar hapklare theorieën te geven. De elite en het wel politiek geïnteresseerde deel van het volk kennen het echte antwoord. Maar niemand in Rusland durft het rechtstreeks te zeggen.’’

‘Poetins kok’

Volgens Nikoelins collega Andrej Kolesnikov van het Carnegiecentrum is de moord op Prigozjin een typische illustratie van hoe het Russische regime te werk gaat. ,,Wraak is een gerecht, dat het best koud wordt geserveerd’’, verwijst hij toepasselijk naar de restauratie-achtergrond van de Wagnerbaas, wiens bedrijf de catering van onder meer het Kremlin verzorgt. Daaraan heeft Prigozin zijn bijnaam ‘Poetins kok’ te danken.

,,Poetin zei ooit zelf in een interview: ‘Alles kan worden vergeven, behalve verraad’’, citeert Kolesnikov de Russische president. ,,Prigozjin zou na zijn opstand natuurlijk gewoon berecht hebben moeten worden. Maar doordat hij eerst zogenaamd vergeven werd, kun je zijn dood kwalificeren als een buitengerechtelijke represaille.’’

Volledig scherm Prigozin had de bijnaam ‘Poetins kok’. © REUTERS

Boemerang

Kolesnikov merkt op dat ook Prigozjin niet vies was van onwettige moordpartijen, getuige het feit dat Wagner inmiddels als onfrisse traditie een sloophamer gebruikt om deserteurs en verraders de hersenen in te slaan. ,,Die sloophamer is een boemerang geworden, die op Prigozjin is teruggeslagen.’’

Het kan leiden tot een geweldspiraal in Rusland zelf, waarschuwt Kolesnikov . ,,Geweld, van de staat of van willekeurige mensen met wapens, is de sociale norm aan het worden. Dat betekent feitelijk de vernietiging van de staat: wat wij als kracht beschouwen is zwakte. Het leidt tot groeiend en mogelijk onvoorspelbaar geweld.’’

Volledig scherm Mensen brengen bloemen bij de plek van het ongeluk. © ANP / EPA