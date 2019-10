‘Dood of levend’-poster wekt woede bij politicus: ‘Kweek eens ballen, laffe loser!’

Dode en vijf vermisten, onder wie Belgische trucker, bij overstro­min­gen in Spanje

21:19 Een 70-jarige man is dood teruggevonden en vijf mensen blijven vermist na zware regen in Catalonië, in het noordoosten van Spanje. Onder de vijf vermisten is volgens nieuwssite Catalan News ook een Belgische trucker die sinds 18.30 uur spoorloos is. Zowel het verkeer over de weg, over het spoor als in de lucht is zwaar verstoord.