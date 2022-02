Doodgeschoten Nederlander (55) in Ecuador: tweede verdachte vast, gebruikte valse identiteit

Update Nederland­se toerist doodgescho­ten bij kroeg Ecuador, ministerie heeft contact met familie

Bij een schietpartij in Ecuador is gisteravond een Nederlandse toerist om het leven gekomen, schrijven landelijke media. Het incident gebeurde op de trappen van een kroeg in het centrum van Guayaquil, de grootste stad van Ecuador (2,3 miljoen inwoners). Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het incident tegenover deze site.

