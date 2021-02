Doodstraf voor Algerijn die Franse fotograaf onthoofdde

Jongen (7) raakt bedolven onder zelfgemaak­te iglo en overlijdt

17 februari In het Zwitserse Tarasp is een 7-jarige jongen overleden nadat zijn vader en hij bedolven raakten onder een zelfgemaakte iglo. De jongen lag zo lang onder de sneeuw dat hulp niet meer mocht baten en hij later in het ziekenhuis is overleden, meldt de lokale politie.