Doodverklaarde Amerikaanse vrouw levend aangetroffen in lijkzak

,,Ze waren bijna begonnen om haar bloed af te tappen voor het balsemen’’, zegt advocaat Geoffrey Fieger vol afschuw tegen het lokale televisiestation WXYZ-TV. Hij is ingehuurd om de familie van Timesha Beauchamp bij te staan. Het brandweerkorps, waarvan de medische hulpverleners de vrouw doodverklaarden, bevestigt het bizarre voorval.

Na een telefoontje naar de alarmcentrale van vermoedelijk familie, troffen medici de bewusteloze vrouw zondag aan in haar huis. Beauchamp ademde niet. Ze probeerden haar dertig minuten lang te reanimeren en hadden ondertussen telefonisch contact met een arts van de spoedeisende hulp. Die arts verklaarde Beauchamp dood ‘op basis van de medische informatie die hij kreeg van de medewerkers ter plaatse’, zegt de brandweer in een verklaring. ,,Omdat er verder geen verdachte omstandigheden waren, werd de standaardprocedure gevolgd en werd er contact opgenomen met de Oakland County Medical Examiner’s Office, die op basis van de beschikbare medische informatie de vrouw ook doodverklaarde”, zegt de korpschef in een verklaring.

Ogen wijd open

Het lichaam van de vrouw werd vervolgens overgebracht naar een rouwcentrum. Daar, in het James H. Cole funeral home, bleek de vrouw meer dan een uur later nog steeds in leven. ,,Onze medewerkers constateerden dat ze nog ademde en belden direct de hulpdiensten”, zegt het uitvaartbedrijf in een reactie. Advocaat Fieger, meer in detail: ,,Ze openden de lijkzak om haar te balsemen en zagen Timesha met haar ogen wijd open.”

Beauchamps conditie was echter wel slecht. Ze is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis en ligt aan de beademing. De advocaat van de familie vreest dat de vertraging die is ontstaan door het doodverklaren en overbrengen van Beauchamp naar het uitvaartcentrum, mogelijk voor de rest van haar leven impact zal hebben op haar gezondheid. ,,Ze is hierdoor pas anderhalf uur later in het ziekenhuis terechtgekomen.”

Het brandweerkorps zegt dat alle standaardprocedures zijn gevolgd. Er wordt een intern onderzoek uitgevoerd om te achterhalen hoe het zo mis heeft kunnen gaan.

