Doodzieke patiënte bedankt artsen op speciale manier voor nieuwe lever

Samen me echtgenoot Paul zocht Lacey naar een speciale manier om de NHS te danken voor het redden van haar leven. ,,Zonder die mensen zou ik hier niet meer zijn", zegt ze tegen de BBC.



Zondag had ze een uur en 23 minuten nodig voor het 'schrijven' van haar boodschap. Twee keer eerder had het stel al geprobeerd het bedankje te realiseren, maar regen en vloed gooiden toen roet in het eten. ,,Het was echt: driemaal is scheepsrecht", zegt de 31-jarige vrouw dit keer. ,,Het was erg koud op het strand, maar net toen we begonnen brak de zon door. Alsof het zo moest zijn", iets meer dan een jaar na de succesvolle operatie.