Door ex verminkte man vindt opnieuw de liefde bij vrouw die hem verzorgt

Dat hij erg gelukkig is. Dat zegt de Brit Daniel Rotariu (33) ruim twee jaar nadat hij gruwelijk verminkt raakte bij een zuuraanval door zijn ex-vriendin. Hij ging door een hel, maar er kwam ook iets goeds voort uit de aanslag. Want hij leerde Anna Kotanka kennen. Zij verzorgde hem. Deze zomer werd hun zoontje geboren. En ze zijn nu volop bezig met het plannen van hun huwelijk.

27 juli 2016 was de dag dat het leven van de man uit Leicester voorgoed veranderde. Daniel lag te slapen in bed toen zijn ex-vriendin Katie Leong het huis binnendrong waar ze samen hadden gewoond en een halve liter zwavelzuur over hem uitgoot.

Foto’s

,,De foto’s spreken voor zich”, getuigt de man online. ,,Ik liep zware brandwonden en littekens op in mijn gezicht, op mijn armen, mijn benen en mijn romp. Ik raakte ook mijn zicht kwijt. Na de aanval werd ik zes weken lang in een kunstmatige coma gehouden. Het duurde in totaal zes maanden voor ik het ziekenhuis mocht verlaten. Sindsdien heb ik ontelbare complexe operaties ondergaan.”

Hij was niet alleen fysiek maar ook psychisch gehavend. ,,De mentale pijn was even erg, zo niet erger, dan de lichamelijke”, vertelt hij. ,,Mijn verwondingen veranderden mijn leven compleet en ik zal er nooit helemaal van herstellen. Maar ik ben vastbesloten om de hoop niet op te geven.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het bed van Daniel Rotariu na de zuuraanval. © RV

Die hoop kreeg een gezicht in Anna Kotanka, de vrouw die hem na de feiten verzorgde. Hoewel hij dacht dat zijn verminkte lichaam nooit nog een relatie toe zou laten, slaagde zij erin om er doorheen te kijken. ,,Ik werd in januari vorig jaar uit het ziekenhuis ontslagen en ondergebracht in een project voor begeleid wonen”, vertelt hij aan het Britse nieuwsmedium Leicestershire Live. ,,Anna ontfermde zich over me en een maand later – net na Valentijn – sloeg de vonk over.”

Gevoelens

Door haar werk konden de twee niet samenzijn. Maar toen de gevoelens na enkele maanden nog altijd aanwezig waren, besloot Anna haar job op te geven en de twee gingen samenwonen. Hun liefde werd vier maanden geleden bezegeld met de geboorte van een zoontje, David. Daniel is intussen ook de stiefvader van Jack, het 6-jarige zoontje van Anna uit een eerdere relatie.

,,Ik ben zo gelukkig”, bekent de man. “Ik had nooit gedacht dat iemand nog van me zou kunnen houden en dat ik ooit nog een gezin zou hebben.”

(Lees verder onder de foto)

Desondanks is het leven niet makkelijk voor Daniel. Hij moet nog wekelijks naar het ziekenhuis voor nazorg en zal nog verscheidene huidtransplantaties moeten ondergaan. De dokters proberen ook iets te doen aan zijn blindheid. ,,Ik word nog altijd behandeld aan mijn ogen. De dokters dachten dat ik nu toch op zijn minst al schaduwen zou moeten zien, maar dat is nog niet het geval. Maar ik geef niet op. De technologie gaat nog elke dag vooruit en ik geloof er nog altijd in dat er een behandeling zal komen waardoor ik weer zal kunnen zien, al was het maar gedeeltelijk.”

Blind

,,Blind zijn is moeilijk”, gaat hij verder. ,,Ik heb mijn plannen om een computerreparatiewinkel te starten moeten laten varen en ik kan veel dingen niet meer alleen. Ik ben afhankelijk van anderen en in het bijzonder van Anna. Een broodje maken gaat nog wel, maar koken bijvoorbeeld niet. Ik hoop dat ik daar ooit iets op vind. Want ik wil zo onafhankelijk mogelijk zijn.”

De luiers van zijn zoon verversen lukt wel. ,,Mensen vragen me soms hoe ik het doe”, lacht hij. ,,Het gaat prima als het een kleine boodschap is. Bij een grote boodschap is het complexer.”

In mei volgend jaar moet een nieuw hoogtepunt in zijn leven volgen. Dan stapt hij met Anna in het huwelijksbootje. ,,We waren eigenlijk van plan om dit jaar te trouwen, maar we hebben het uitgesteld toen David op komst bleek te zijn”, zegt hij nog. ,,Hij is zo een schattig ventje.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm © RV

Intussen is de man ook een geldinzamelingsactie begonnen om een rechtszaak aan te spannen tegen de politie van Leicestershire, nadat de Independent Office for Police Conduct (IOPC) – een intern controleorgaan van de Britse politie – concludeerde dat de politie tekort was geschoten in haar onderzoek. Ze was te weten gekomen dat Leong zuur aan het kopen was en een aanval plande, maar had de aantijgingen niet onderzocht.

Gewaarschuwd

,,De politie van Leicestershire was gewaarschuwd door een ex van Katie dat ze een zuuraanval aan het voorbereiden was, maar deed niets”, aldus Daniel. ,,De aanval had voorkomen kunnen worden en dan zou ik nu niet blind en verminkt zijn. De politie ontkent echter dat ze wettelijk verplicht was om mij of een ander potentieel slachtoffer te beschermen.”

Katie Leong werd intussen wel schuldig bevonden aan poging tot moord. Ze kreeg een levenslange celstraf en zal daarvan minsten 17 jaar moeten uitzitten.