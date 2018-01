Door golven verslonden camera na reis van 900 kilometer weer boven water

William verloor zijn camera toen hij ermee speelde langs het water van Thornwick Bay, aan de oostkust van Groot Brittannië. De jonge filmer zette het op een steen, om zo een mooi videootje van de zee te maken. Een golf verraste hem en wierp Williams camera in het zilte nat.



De cineast in spe had niet verwacht zijn GoPro ooit terug te zien, toen hij op 1 september kopje onder ging in de Noordzee. Twee maanden later duikt het kleinood echter op in Duitsland, en wel bij het Noord-Friese Waddeneiland Süderoog.