Dorp en luxe hotel Gran Canaria ontruimd na nieuwe bosbrand

De autoriteiten op het eiland maakten bekend dat het Kruis van Tejada, een populaire berglocatie, is geëvacueerd, evenals een luxehotel in de buurt. Even later werd ook het centrum van het dorp Tejeda ontruimd. Het is niet duidelijk hoeveel mensen geëvacueerd zijn, maar Tejeda telt iets minder dan 2.000 inwoners. Het ligt op zo’n 40 kilometer van Las Palmas, de hoofdstad van Gran Canaria