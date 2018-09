Dorpje in Alaska overspoeld met hongerige ijsberen én toeristen

IJsberen hebben zich altijd rond Kaktovik opgehouden. Vroeger was dat vooral op het zee-ijs, waar de beren op zeehonden jagen. Zodra het ijs smelt, zoeken de witte reuzen noodgedwongen het vasteland op. De vrouwtjes maken een hol in de sneeuw en werpen er hun kroost. Veel kans om hun lievelingsmaaltje te verschalken is er echter niet. Dus eten ze wat ze tegenkomen en dat is niet bijster veel. De laatste jaren doken regelmatig beelden op van graatmagere ijsberen.



,,Het zijn de grootste roofdieren op aarde maar zodra ze van het ijs af zijn, blijken het waardeloze jagers'', zei ijsbeerexpert Gert Polet van het Wereldnatuurfonds er eerder over. ,,Ze vasten liever aan land dan dat ze op zoek gaan naar eten. Want daarbij raken ze snel oververhit.'' Door de opwarming van de aarde groeit het zee-ijs steeds later weer vast aan het strand, waardood de beren langer met hun poten op de aarde staan.



