Dove hond Zoey na grootscheepse reddingsactie van tien uur bevrijd uit riool

Hoe de dove, 15-jarige Zoey precies in het riool belandde, is niet bekend. Maar feit is dat mensen op verschillende plaatsen in de buurt onder de grond geblaf hoorden, vertelde haar eigenaresse Andrea Tankersley aan de lokale nieuwszender WFAA. Zo kwamen ze het vermiste huisdier op het spoor.



,,Het lastige is dat ze doof is’', voegde haar man Brennan toe. ,,Dus we riepen haar, probeerden haar te lokken, terwijl we wisten dat het geen zin had.’’



Volledig scherm Eindelijk is Zoey weer boven de grond (screenshot uit filmpje van de reddingsactie van de lokale brandweer). © Arlington Fire Department

Skateboard

Nog een probleem: de brandweer kon het riool niet in. Tientallen brandweerlieden, politieagenten en eerste hulpverleners werden opgetrommeld. Zelfs het lokale weerbureau kwam eraan te pas, schrijft de New York Post: dat schoof een camera door de rioolbuis om Zoey in de gaten te houden. Op Facebook is te zien hoe reddingswerkers een groot gat in het asfalt van de straat zaagden om te hond te kunnen bereiken.

Veel buurtgenoten boden hun hulp aan. Inclusief Hunter, een kleuter, die zijn skateboard afstond nadat een brandweerman suggereerde dat het misschien handig kon zijn om de hond ermee uit het riool te trekken. ,,Hij wilde zo graag helpen. Het was hartverwarmend’’, aldus brandweerofficier Kristi Weil. Andere buren bleven tot diep in de nacht op om de reddingswerkers te voorzien van water en pizza's.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm De straat wordt opengezaagd. © Arlington Fire Department

Ongedeerd

Urenlang zaten de eigenaren ondertussen in onzekerheid over het lot van hun viervoeter. Tien uur na de start van de hulpactie konden de reddingswerkers de hond eindelijk - onder gejuich van buurtgenoten - uit haar benarde positie bevrijden. Ze zat onder een dikke laag modder en vuil, maar was ongedeerd. ,,Een wonder, echt een wonder’’, constateerde haar baasje Andrea, die amper kon geloven dat de bejaarde blaffer niet gewond was.

De brandweer van Arlington heeft volgens de New York Post beloofd dat kleuter Hunter zijn skateboard weer terugkrijgt. Mét de handtekeningen van de redders van Zoey erop, als aandenken aan de bijzondere reddingsactie.

Volledig scherm Hond Zoey is gered. © Arlington Fire Department

Volledig scherm Beelden van de reddingsactie van de lokale brandweer. © Arlington Fire Department