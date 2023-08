Drama bij Duitse grens: Nederlandse broers (12 en 19) komen om bij ongeluk met vrachtwagen

met Video Trump strafrech­te­lijk vervolgd voor manipula­tie verkie­zings­uit­slag in Georgia

De Amerikaanse ex-president Donald Trump (77) wordt strafrechtelijk vervolgd voor pogingen om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 in de Amerikaanse staat Georgia te beïnvloeden, met name door druk uit te oefenen op verkiezingsfunctionarissen. Dat heeft maandag (lokale tijd) een zogenaamde ‘grand jury’ in Atlanta besloten. Aanklagers spreken van een criminele samenzwering.