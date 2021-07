Drama in Italiaanse Alpen: twee klimsters (28 en 29) doodgevroren

Taiwanese jongen (7) sterft na 27 keer vallen bij judo

30 juni Een 7-jarige Taiwanese jongen die in een coma raakte nadat hij 27 keer op de grond was gegooid tijdens een judoles, is overleden. Door de valpartijen liep de jongen verschillende hersenbloedingen op en schade aan zijn organen. Hij lag zeventig dagen in coma. Zijn ouders besloten gisteren om de beademing te stoppen.