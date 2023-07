Drama op festival Tomorrowland: vrijwilliger Nikola overleden door drugsgebruik

Nederland­se rallydeel­ne­mer veroor­deeld voor ‘dronke­mans­gein­tje’ op luchthaven Slowakije

Een Nederlandse twintiger is in Slowakije bij verstek veroordeeld voor een wel heel opmerkelijk nachtelijk incident op de internationale luchthaven van Košice. Zwaar beschonken verschafte hij zich toegang tot het luchthaventerrein, klom in een tankwagen en startte de motor.