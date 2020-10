Drama op Het Kanaal: vluchtelingenbootje kapseist, vader, moeder en twee kinderen verdronken

De overlevenden zouden uit Iran komen. Een baby wordt mogelijk nog vermist. De bemanning van een Brits plezierjacht zag de gekapseisde en zinkende boot omstreeks 09.30 uur voor de kust bij Loon-Plage en alarmeerde de reddingsdiensten. Die lanceerden een grootscheepse zoek- en reddingsactie. Daaraan namen vier Franse schepen, een Belgische helikopter en een Franse vissersboot deel.

De reddingswerkers vonden eerst het lichaam van een man die al verdronken bleek te zijn en even later die van de vrouw en twee kinderen met hartfalen. Pogingen hen te reanimeren bleven zonder resultaat. Volgens een bron dicht bij de hulpdiensten vonden duikers van de marine twee van de slachtoffers in de boot.

Volgens subpréfect Hervé Tourmente is er een onderzoek geopend naar moord en het toebrengen van lichamelijk letsel én naar de oorzaak van het zinken. De weersomstandigheden waren volgens hem ‘allesbehalve gunstig’ voor een oversteek van Het Kanaal.

Het drama brengt het aantal doden bij illegale Kanaal-oversteken sinds begin 2020 op zeven. In 2019 waren het er vier. Op 18 oktober werd een vluchteling in een reddingsvest dood aangetroffen op een strand in Sangatte. Twee maanden eerder was na een schipbreuk voor de kust van het dorp bij Calais al het lichaam gevonden van een andere migrant. Hij was volgens de identiteitspapieren die hij bij zich droeg 28 jaar oud. In mei werd in de haven van Calais nabij de Carnot-sluis het stoffelijk overschot gevonden van een andere mannelijke vluchteling.

Sinds 2018 zijn de pogingen Het Kanaal over te steken verveelvoudigd. Tussen 1 januari en 31 augustus 2020 deden 6200 migranten een vergeefse poging. In 2019 werden 2358 mensen gered en vervolgens teruggebracht naar de Franse of Britse kust. In 2018 waren dat er 586.

