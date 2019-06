Drama voor Franse westkust: reddingsactie wordt drie redders fataal

Van die Franse vissersboot ontbreekt voorlopig elk spoor. Van de opvarende(-n) van de Carrera, zoals de boot heet, eveneens. De autoriteiten gaan ervan uit dat de Carrera is gezonken. Op zee en op het strand zijn wrakstukken en onderdelen van de boot gevonden. Volgens de regionale autoriteiten was er minstens één persoon aan boord, volgens andere bronnen waren het er meerdere.



De reddingsbrigade van Les Sables-d’Olonne (departement Vendée) rukte omstreeks 11.15 uur uit na ontvangst van een noodsignaal van het veiligheidsbaken van de vissersboot. Vlak daarvoor had de schipper het reddingsstation laten weten dat zijn schip vanwege het slechte weer zou terugkeren naar de haven.



Van de vissersboot ontbrak elk spoor toen de reddingsboot SNS 061 Jack Morisseau arriveerde op de door het baken aangegeven locatie. De zeven reddingswerkers zetten onverrichter zake weer koers richting de haven. Even later sloeg het noodlot toe. Op zo'n 800 meter uit de kust kapseisde de reddingsboot. Drie bemanningsleden verdronken, de overige vier raakten lichtgewond maar wisten zwemmend de kust te bereiken.