Dramavakantie voor Hans (65) in 'ondergelopen' Venetië: 'We kunnen ons huisje niet uit’

VIDEOHet had een prachtige week vol romantiek moeten worden, maar voor de 65-jarige Hans van Proosdij is zijn vakantie in Venetië uitgelopen op een deceptie. De Italiaanse stad kampt momenteel met de ergste overstromingen in meer dan vijftig jaar. De Hagenees heeft geen andere keus dan om zijn vakantie eerder af te breken. ,,We kunnen ons huisje niet eens meer uit.”

De situatie in Venetië is dermate ernstig dat de burgemeester de noodtoestand heeft uitgeroepen. Het water bereikte gisteravond op het hoogtepunt een hoogte van 187 centimeter, slechts zeven centimeter lager dan het record dat in 1966 werd gemeten. Een ongekend hoog waterniveau, zegt Van Proosdij.

‘Spannende momenten’

,,Het hoge water levert per locatie andere problemen op vanwege het verschil in hoogte in Venetië. Het is laveren tussen locaties en tijden om enigszins droog over te komen. Het getij zorgde de afgelopen dagen meerdere malen voor spannende momenten. Helaas houden de overstromingen de komende dagen aan.”

Venetië wordt herhaaldelijk getroffen door overstromingen, het San Marcoplein is een van de laagste punten van de stad en staat regelmatig onder water. Maar overstromingen van deze omvang hebben de inwoners zelden meegemaakt. Voor toeristen is de situatie eveneens een bittere pil. ,,We hebben niet veel van deze prachtige stad kunnen zien”, verzucht Hans van Proosdij. ,,Dat is uiteraard niet prettig. Ik heb zoiets als dit niet eerder meegemaakt.”

Samenleving ontwricht

De 65-jarige Nederlander heeft samen met zijn vrouw en schoonzus een woning in Venetië gehuurd via Airbnb. Door de noodtoestand worden ze min of meer gedwongen binnen te blijven. ,,We kunnen ons huis niet uit. Ik wilde gisteren het afval wegbrengen, maar het water stond hoger dan mijn kaplaarzen. De straten zijn slechts met wat somber kijkende inwoners gevuld.”

Op het San Marcoplein, een van de trekpleisters van Venetië, staat het water ruim een meter hoog. Vooral de toestand in de gelijknamige basiliek baart de autoriteiten grote zorgen. Het meeste water zakt wel weer, maar het zout in het water heeft het metselwerk aangetast. Van Proosdij vreest voor onherstelbare schade en ziet dat de samenleving in Venetië is ontwricht. ,,Het openbare leven is vrijwel tot stilstand gekomen”, weet de Hagenees.

,,Dat vertelde ook onze verhuurster, wiens complete benedenwoning overspoeld is geraakt, met zeer veel schade als gevolg. Aan de telefoon was ze bijna in tranen.” De Hagenees zit zelf al een tijdje zonder elektriciteit. Hij vertrekt morgenavond eerder dan gepland. ,,Ik vrees dat we er hier niet veel meer van kunnen maken. We zullen nóg wel een dag zonder elektriciteit zitten hier”, verzucht hij.

Slachtoffers

Door het noodweer in de Italiaanse stad is zeker één dode gevallen. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA overleed vannacht een 78-jarige man toen hij werd geraakt door de bliksem terwijl hij water aan het wegpompen was. Van een ander slachtoffer staat de precieze doodsoorzaak nog niet vast.

Vandaag zullen alle scholen gesloten zijn en zullen de boten niet uitvaren. ,,We moeten elkaar helpen en we moeten ons verenigen om deze situatie aan te pakken, die duidelijk het gevolg is van de klimaatverandering”, aldus burgemeester Brugnaro. Hij nam zijn video op aan het overstroomde San Marcoplein. Een jaar geleden werd op dat plein de wereldberoemde kathedraal al eens beschadigd door overstromingen.

Oorzaak overstromingen

Een lagedrukgebied boven de Middellandse Zee zorgt momenteel voor overvloedige neerslag in het noorden van Italië. Aangedreven door een sterke wind steeg het water afgelopen nacht tot 187 centimeter boven gemiddeld zeeniveau.

,,In de Alpen zorgde de neerslag voor grote sneeuwhoeveelheden, die hebben geleid tot stroomuitval en wegafsluitingen“, zegt een metereoloog van NoodweerBenelux tegen deze nieuwssite. ,,De komende dagen blijft het weer in Italië bijzonder wisselvallig. Het lagedrukgebied blijft immers rondtollen boven de nog steeds warme Middellandse Zee. De situatie lijkt daardoor nog niet meteen te stabiliseren.”

