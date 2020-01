Dreigende taal van dochter Soleimani: ‘Amerika en Israël gaan donkere dag tegemoet’

De dienst, waar duizenden mensen op afkwamen, was live te volgen op de Iraanse staatstelevisie. Het lichaam van Soleimani, de rechterhand van de geestelijke leider en machtigste man van Iran, ayatollah Ali Khamenei, werd gisteren overgebracht van Irak naar het zuid-westen van Iran. Honderdduizenden treurende Iraniërs kwamen op de been en liepen mee in kilometerslange rouwstoeten. ,,Gekke Trump, denk niet dat alles voorbij is met het martelaarschap van mijn vader’’, zei Zeinab Soleimani tegenover de grote menigte. Haar vader zal morgen worden begraven in zijn geboorteplaats Kerman. Het lichaam van Soleimani zal na de ceremonie in Teheran naar het sjiitische bolwerk Qom worden gebracht, waar ook een herdenkingsdienst zal plaatsvinden.

Grote woede

De woede in Irak is groot, nadat de Iraanse generaal in Bagdad bij een Amerikaanse droneaanval werd gedood. De aanval wordt gezien als ‘schending van Iraakse soevereiniteit’. Het Iraakse parlement stemde gisteren voor het wegsturen van alle buitenlandse troepen die zijn aangesloten bij de door de VS geleide coalitie tegen IS. De verwachting is dat de Iraakse regering instemt met de wens van het parlement.



,,Als Irak ons vraagt te vertrekken, dan leggen we ze sancties op zoals ze nog nooit eerder hebben gezien’’, aldus de president. ,,Daarbij vergeleken zullen de sancties tegen Iran zelfs wat zwak lijken.’’ Als de troepen toch weg moeten, dan wil Trump dat Irak betaalt voor de ‘buitengewoon dure’ militaire vliegbasis die de Amerikanen daar hebben en waarvan de aanleg miljarden heeft gekost.



,,Wij gaan niet weg totdat ze ons dat terugbetalen’’, aldus Trump. De Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi wil de militaire bevoegdheid van president Donald Trump inperken. De afgevaardigden stemmen deze week over een resolutie die de militaire acties van Trump tegen Iran moet limiteren.