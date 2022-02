Dreun voor Democraten: Amerikaans Hooggerechtshof laat nieuwe kieskaart Alabama intact

Het Amerikaans Hooggerechtshof heeft een verzoek van de staat Alabama om de nieuwe indeling van de zeven kiesdistricten, die volgens een lagere rechtbank zwarte Amerikanen benadeelde, in stand te houden ingewilligd. Dat wordt gezien als een belangrijke overwinning voor de Republikeinse partij, die in Alabama aan de macht is en die in november genoeg zetels hoopt te winnen om de meerderheid in het Huis der Afgevaardigden over te nemen van de Democraten.

Donderdag had het invloedrijke The Cook Political Report, een blog met politieke analyses, nog voorspeld dat de Democraten in november drie zetels zouden kunnen winnen, onder meer doordat de lagere rechtbank in Alabama de herindeling had vernietigd. Ook in New York en Pennsylvania zouden de Democraten kans maken op een extra zetel. Met de uitspraak van het Hof op maandag vervalt mogelijk de Democratische winst van de zetel in Alabama.

In de VS worden elke tien jaar de kiesdistricten in elke staat opnieuw ingedeeld op basis van censusdata. De partij die op dat moment in een staat de macht heeft, leidt over het algemeen het herinrichtingsproces. Daarbij maakt de regerende partij zich soms schuldig aan wat “gerrymandering” wordt genoemd, de kieskaart zo indelen dat die vooral de regerende partij helpt.

Minderheden benadeeld

Dat is gerrymanderen volgens partijlijnen, maar historisch gezien werd de praktijk ook vaak ingezet om minderheden (die vaker Democratisch dan Republikeins stemmen) te benadelen. Aan die tweede vorm maakten de Republikeinen in Alabama zich schuldig, oordeelde de lagere federale rechtbank in januari. In 2019 oordeelde het negenkoppige Hooggerechtshof al dat federale rechtbanken geen rol te spelen hebben in het blokkeren van gerrymandering op basis van partijlijnen.

De beslissing is een dreun voor de Democratische partij. De kieskaart in Alabama is de eerste die door het Hof beoordeeld is en wordt als belangrijke graadmeter gezien. De regering van Joe Biden heeft de staat Texas voor de rechter gedaagd vanwege de nieuwe indeling van kiesdistricten daar. Zo is het vierentwintigste kiesdistrict in Texas zodanig veranderd dat Biden er dit jaar - als er presidentsverkiezingen zouden zijn - met 12 procentpunt zou verliezen. In 2020 won hij datzelfde district met 5 procentpunt.

Ook in andere staten wordt de indeling van kiesdistricten in twijfel getrokken. In North Carolina oordeelde het Hooggerechtshof van de staat dat de nieuwe indeling onrechtmatig was. Maandag deed het Hooggerechtshof van Ohio hetzelfde voor die staat.