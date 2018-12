Drie Britse toeristen dood nadat auto in IJsland van brug rijdt

Voormalig eigenaar van Hitlers geboorte­huis wil meer geld

13:15 De voormalige eigenaresse van het geboortehuis van Adolf Hitler in Braunau am Inn eist veel meer geld van de Oostenrijkse staat voor de gedwongen verkoop. Sinds januari 2017 is Oostenrijk, na een onteigeningsprocedure, eigenaar van het pand.