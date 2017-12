Drie doden door lawines in Zwitserse Alpen

In de zuidelijke deelstaat Wallis kwam een 29-jarige vrouw om het leven. Ze was zaterdag met twee anderen gaan wandelen toen het gezelschap op 2900 meter hoogte in de buurt van Saint-Luc verrast werd door een schuivende sneeuwmassa.

Een van hen wist zich te bevrijden en belde om hulp, waarop de drie wandelaars werden gered. De vrouw overleed een dag later alsnog in het ziekenhuis.

Hulp te laat

In dezelfde deelstaat kwam maandag een man om het leven die aan het skiën was op de Hofathorn. De 39-jarige werd onder een laag sneeuw bedolven. Ondanks snelle hulp van vrienden overleed hij ter plekke.

Op de berg Glattwang in het oosten van Zwitserland verongelukte zaterdag een 31-jarige Fransman. Hij was 's middags na een skitocht met zijn vriendin alleen de Glattwang opgeklommen. Toen hij daarvan niet terugkeerde, werd er een zoektocht op touw gezet. Reddingswerkers vonden zijn lichaam zondag terug in een ravijn. Tijdens de afdaling was hij door een lawine gegrepen en ruim een kilometer over rotsachtig terrein meegesleurd.