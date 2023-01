Drie doden en totale chaos bij arrestatie zoon drugsbaron ‘El Chapo’ in Mexico: ‘Blijf allemaal binnen’

Update/videoDe zoon van de beruchte Mexicaanse drugsbaron Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán is opgepakt. De politieoperatie ging gepaard met schietpartijen, blokkades en een poging tot het overnemen van de controle van een nabijgelegen vliegveld. Bij de golf van geweld in de Mexicaanse stad Culiacán kwamen donderdag zeker drie veiligheidsbeambten om het leven. Ook raakten zeker achttien mensen gewond.

Het gaat om Ovidio Guzmán, die donderdag gearresteerd werd bij een politieoperatie in Culiacan, een stad aan de westkust van Mexico. Daarna zijn daar volgens lokale media schietpartijen in de buurt geweest. Ook zouden wegen zijn geblokkeerd en proberen gewapende groepen de controle over het vliegveld over te nemen.

In Culiacan is het al sinds woensdagavond onrustig. In de noordelijke staat Sinaloa heeft zich ook het drugskartel met dezelfde naam gevestigd. Ovidio heeft een belangrijke positie binnen die organisatie gekregen na de arrestatie van zijn vader. El Chapo zit momenteel in de Verenigde Staten een levenslange gevangenisstraf uit voor moord, drugssmokkel en witwassen.

Volledig scherm Een auto brandt uit na enorme ongeregeldheden tussen politie en bendes. © ANP / EPA / Juan Carlos Cruz

Flinke schietpartijen

Bij het vliegveld wordt volgens Mexicaanse media flink geschoten. Een vliegtuig van Aeromexico dat op weg was naar Mexico-Stad is geraakt door een kogel, maar volgens de luchtvaartmaatschappij zijn er geen medewerkers of passagiers gewond geraakt. De luchthaven is in elk geval de rest van de dag gesloten. Meer dan honderd vluchten zijn geannuleerd. Ook een toestel van de Mexicaanse luchtmacht is beschoten. De media zeggen dat er ook geschoten wordt bij een gevangenis in de stad en dat er mogelijk sprake is van een ontsnappingspoging.

Volgens persbureau Reuters is op ongeverifieerde beelden onder meer te zien hoe de lucht boven Culiacán verlicht wordt door een kogelregen vanuit een helikopter. Ook zijn brandende bussen te zien die wegen blokkeren.

Op sociale media gaan beelden rond van gewapende mannen in een ziekenhuis, vermoedelijk omdat mensen met schotwonden behandeling nodig hebben. Ook mensen van de Nationale Garde zijn gewond geraakt. De politie raadt de inwoners van Culiacan aan om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Ook in omringende plaatsen worden ongeregeldheden gemeld. Scholen en openbare gebouwen gingen achter slot en grendel.

Angst voor bloedbad

Ovidio Guzmán zat in 2019 ook al korte tijd vast. Toen is hij op verzoek van president Manuel Lopez Obrador snel vrijgelaten, omdat anders een bloedbad dreigde. Hij was bang dat er vele slachtoffers zouden vallen onder de burgerbevolking tijdens vuurgevechten tussen kartelhandlangers en veiligheidstroepen. De Verenigde Staten hebben om uitlevering van Ovidio Guzmán gevraagd en een beloning van 5 miljoen dollar uitgeloofd voor een tip die zou leiden tot zijn arrestatie.

Volgende week komt de Amerikaanse president Joe Biden naar Mexico, evenals de Canadese premier Justin Trudeau. Tijdens dat bezoek, in het kader van de North American Leaders’ Summit, staan onder meer de aanpak van drugshandel, illegale immigratie en veiligheid op de agenda.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: