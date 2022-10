Drie doden en zes gewonden bij schietpartij in Amerikaanse school: ‘Dader kon snel gestopt worden’

De schietpartij dwong studenten om deuren te barricaderen en in de hoeken van de klas te kruipen, uit ramen te springen en het gebouw uit te rennen om veiligheid te zoeken. Een student, de 16-jarige Taniya Gholston, verklaart aan lokale media dat ze in een lokaal stond toen de schutter binnenkwam. ,,Het enige wat ik hoorde waren twee schoten, en hij kwam daar binnen met een pistool”, vertelt Gholston. ,,En ik probeerde weg te rennen en ik kon niet rennen. We maakten oogcontact, maar ik kwam weg omdat zijn pistool vastliep. Maar we zagen bloed op de vloer.”



Nylah Jones vertelt dat ze in de wiskundeles zat toen de schutter vanuit de gang op het lokaal schoot. De schutter was niet in staat om het klaslokaal binnen te komen en bonsde op de deur toen studenten zich in een hoek verstopten. ,,Onze kinderen zouden dit niet moeten meemaken”, aldus een geschokte burgemeester van St. Louis, Tishaura Jones.



Central Visual and Performing Arts High School is gespecialiseerd in beeldende kunst, muziekkunst en podiumkunst en heeft ongeveer vierhonderd leerlingen.