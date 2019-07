Drie doden in Californië na schietpartij tijdens knoflookfestival

Het foodfestival wordt jaarlijks gehouden in het stadje Gilroy, ongeveer 50 kilometer ten zuiden van San Jose in de Amerikaanse staat Californië.

De 13-jarige Evenny Reyes was op het festival. Ze dacht eerst dat ze vuurwerk hoorde, totdat ze iemand zag met een verwonding aan zijn been. ,,We stonden op het punt om te vertrekken toen we een jongen met een bandana om zijn been zagen omdat hij was beschoten”, vertelde Reyes aan de lokale krant San Jose Mercury News. ,,Er lag ook een klein kind gewond op de grond. Mensen gooiden met tafels en knipten hekken door om weg te vluchten”.