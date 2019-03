Drie Duitse correspondenten zonder opgaaf van reden niet meer welkom in Turkije

De Turkse autoriteiten hebben drie Duitse correspondenten het werken onmogelijk gemaakt. Hun werkvergunning is niet verlengd. Daardoor moesten ze het land verlaten. Het is de eerste keer dat buitenlandse journalisten op die manier onder druk worden gezet.

Het gaat om Thomas Seibert (55) van de Berlijnse krant Der Tagesspiegel, die sinds 1997 in Turkije was gevestigd, Jörg Brase (57) van de publieke Duitse tv-zender ZDF, die sinds vorig jaar januari in Turkije werkte als bureauchef, en Halil Gülbeyaz (56), die de afgelopen 12 jaar was geaccrediteerd voor de publieke omroep Norddeutscher Rundfunk en zowel in Turkije als in Duitsland woont.

Zonder opgaaf van redenen kregen zij via een e-mail uit Ankara te horen dat hun verzoeken tot verlenging van hun perskaarten, die op 31 december afliepen, niet waren ingewilligd.

,,We zien dit als een poging om de buitenlandse media te intimideren”, zei Jörg Brase voor zijn vertrek vanmiddag uit Istanboel. ,,Dit besluit is schadelijker voor het imago van Turkije dan voor ons. De Turkse regering is er min of meer in geslaagd de Turkse media het zwijgen op te leggen, nu proberen ze dat ook met de buitenlandse media te doen”.

22 jaar

Dat zal volgens de journalisten niet lukken. Thomas Seibert, die de afgelopen 22 jaar onafgebroken geaccrediteerd was in Turkije, benadrukte dat hij ‘natuurlijk niet zal stoppen over Turkije te schrijven; ik zal doorgaan ook al moet ik Turkije verlaten’.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas noemde het besluit van de Turkse autoriteiten ‘onaanvaardbaar’. ,,Het hinderen van journalisten bij hun werk is onverenigbaar met ons begrip van persvrijheid”, zei hij tegen Der Tagesspiegel am Sonntag. De Duitse regering zal ervoor blijven pleiten dat journalisten in Turkije zonder beperkingen hun werk kunnen blijven doen, zo voegde hij er aan toe.

Onmogelijk

De Duitse autoriteiten hebben als een reactie op de maatregel drie correspondenten het werken onmogelijk te maken het reisadvies naar Turkije aangescherpt. ,,Het kan niet worden uitgesloten dat de Turkse regering verdere actie zal ondernemen tegen vertegenwoordigers van Duitse media en maatschappelijke organisaties”. Verder wordt gewaarschuwd dat ‘uitingen, die onder de Duitse interpretatie van vrijheid van meningsuiting vallen, in Turkije kunnen leiden tot maatregelen en strafrechtelijke procedures’.

Plaatsvervangend hoofdredacteur Bettina Schausten van ZDF noemde de beslissing ‘niet alleen betreurenswaardig, maar ook volkomen onbegrijpelijk’. ZDF heeft hiertegen bezwaar aangetekend en ‘hoopt dat de Turkse autoriteiten hun beslissing heroverwegen’.

Duister

Correspondenten tasten volledig in het duister over de redenen van het besluit van Ankara. Het gaat niet om een actie tegen Duitse media, want diverse Duitse correspondenten hebben wel een nieuwe perskaart ontvangen. Ook Susanne, de vrouw van Thomas Seibert, die eveneens in Turkije werkt als journalist. Zij heeft besloten te blijven. Het is evenmin een actie tegen tv-zenders, want een van de slachtoffers werkt voor een krant.