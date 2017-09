Drie hoge ambtenaren vrijgelaten in Catalonië

Belgische politieman tipte ter­reur­ver­dach­ten via WhatsApp

12:51 Een Brusselse politieman zou terreurverdachten via de berichtendienst WhatsApp hebben getipt over een onderzoek tegen hen. De agent, Momo E.S., beschikte over informatie zoals waar en wanneer invallen zouden plaatsvinden. Hij is afgelopen maandag op zijn werk in Brussel-Noord gearresteerd.