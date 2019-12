Drie Indonesische studenten overleden na overstroming Javaanse grot

Florence (6) vindt noodkreet van gevangenen op supermarkt­kerst­kaart uit China

11:08 De 6-jarige Florence Widdicombe uit Groot-Brittannië keek raar op toen ze een van de kerstkaarten, gekocht voor haar vriendinnetjes, wilde beschrijven. In de kaart stond namelijk al een tekst. Een noodoproep van buitenlands gevangenen die beweren dat zij dwangarbeid moeten verrichten in een gevangenis in China.